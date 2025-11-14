Reclaman que el IEA no reconoce a maestros afiliados al SITEM

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Maestros afiliados al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM) acusaron que el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) se niega a reconocer su representación sindical, pese a que cuentan con toma de nota federal vigente.

Claudia Esparza Vargas, docente afiliada al SITEM, señaló que la resistencia institucional persiste aún con la documentación oficial que avala al sindicato.

“Yo pertenezco al SITEM. También estoy afiliada al SNTE por cuestiones de que no nos quieren reconocer al SITEM, aunque tengamos una toma de nota nacional, federal y que aquí en el Instituto de Educación dice que este no es válido porque la representatividad solamente la tiene el SNTE”.

“Eso no es en ningún tema correcto ni legal porque tenemos una toma de nota federal que nos avala”, afirmó.

La docente indicó que las bases magisteriales deben conocer que existen alternativas de afiliación más allá del sindicato mayoritario.

“Deben también reconocer los maestros que hay otras formas de afiliarnos, hay otros sindicatos, pero en este momento la lucha es la misma. No importa el sindicato”, dijo al asegurar que la inconformidad es generalizada.

Aseguró que la falta de reconocimiento obedece a intereses sindicales y administrativos.

“Es bien importante que si Aguascalientes dice ‘no tiene la representatividad’, es porque al final de cuentas la mano del instituto y penosamente del sindicato, que es el que debería liderar, es el que nos pone el pie”, acusó.