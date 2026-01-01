Recomendación de EEUU demuestra que ha fallado blindaje Aguascalientes: Alférez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La alerta del gobierno de Estados Unidos de peligrosidad de viaje para Aguascalientes evidencia las carencias que han mostrado las corporaciones en materia de seguridad, apuntó Fernando Alférez Barbosa, diputado local por Morena,

“Sabemos que Aguascalientes ha intentado ocultar cifras, pero en realidad ha tenido índices delictivos que son superiores a la media nacional; lo que no solamente ha generado alerta en el gobierno de México, sino ahora en el gobierno de Estados Unidos”, afirmó en entrevista.

A mediados de la semana, el Departamento de Estado del gobierno estadounidense informó de sus recomendaciones de viaje para México, donde mantuvo a Aguascalientes en nivel 2; considerado como riesgo moderado.

En ese sentido, Alférez Barbosa ironizó que más allá de la promoción del Blindaje Aguascalientes, que promueve el gobierno panista de la entidad, se necesitan mayores resultados; pues, dijo, han sido instancias federales quienes llevan las riendas de la vigilancia.

“Han fallado las corporaciones locales pues tanto la Guardia Nacional como el Ejército están cumpliendo con tareas de vigilancia. Pero los primeros respondientes son las policías municipales y la estatal. Ha fallado el blindaje local”, concluyó el representante guinda.