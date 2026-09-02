24 C
Aguascalientes
2 septiembre, 2026
Tendencias

Titular de la Comisión de Búsqueda de Personas no se…

Faltan choferes en la Central Camionera de Aguascalientes

Realizan coronación del Rey y Reina del CRIT Aguascalientes

Transforman en Jesús María más de 1.8 toneladas de reciclables

Minimiza Morena Aguascalientes medidas por nuevos derechos de las audiencias 

Van 8 perros muertos a manos de policías en Aguascalientes,…

Reconoce Alma Hilda aporte de Aguascalientes en pro del ambiente

Sexagenaria resulta grave tras choque contra autobús en la 45…

Para variar la Suprema Corte le da palo al Congreso…

Ayuntamiento Aguascalientes avala creación del municipio en Villa Juárez

Reconoce Alma Hilda aporte de Aguascalientes en pro del ambiente

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La diputada Alma Hilda Medina, asistió al México Carbon Forum 2026, espacio de diálogo donde especialistas, empresas y autoridades se dieron cita para intercambiar ideas, compartir experiencias y discutir sobre sostenibilidad, acción climática y las oportunidades que se abren para el país.

La legisladora local panista, reconoció la importancia de que el Gobierno del Estado realice ese tipo de eventos en Aguascalientes, como sede y punto de encuentro de iniciativas orientadas a combatir el cambio climático.

Asimismo, celebró la suma de voces e ideas enfocadas en tomar decisiones presentes para avanzar hacia un futuro más sustentable.

Con su presencia en el foro, Alma Hilda Medina Macías, reafirma su interés por dar seguimiento y sumarse desde Aguascalientes a las conversaciones clave sobre el desarrollo verde y el cuidado del medio ambiente.