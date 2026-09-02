Reconoce Alma Hilda aporte de Aguascalientes en pro del ambiente

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La diputada Alma Hilda Medina, asistió al México Carbon Forum 2026, espacio de diálogo donde especialistas, empresas y autoridades se dieron cita para intercambiar ideas, compartir experiencias y discutir sobre sostenibilidad, acción climática y las oportunidades que se abren para el país.

La legisladora local panista, reconoció la importancia de que el Gobierno del Estado realice ese tipo de eventos en Aguascalientes, como sede y punto de encuentro de iniciativas orientadas a combatir el cambio climático.

Asimismo, celebró la suma de voces e ideas enfocadas en tomar decisiones presentes para avanzar hacia un futuro más sustentable.

Con su presencia en el foro, Alma Hilda Medina Macías, reafirma su interés por dar seguimiento y sumarse desde Aguascalientes a las conversaciones clave sobre el desarrollo verde y el cuidado del medio ambiente.