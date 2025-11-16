Reconoce EEUU que Sudán vive “la mayor crisis humanitaria del mundo”

Redacción

La guerra civil en Sudán ha generado la “mayor crisis humanitaria del mundo” y está marcada por “atrocidades inaceptables,” según declaró este sábado a la agencia AFP Massad Boulos, el emisario para África del presidente estadounidense, Donald Trump.

El conflicto, que estalló en abril de 2023, enfrenta al ejército sudanés contra los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), dejando un saldo de decenas de miles de muertos y provocando el desplazamiento de casi 12 millones de personas, una de las mayores catástrofes de desplazamiento global.

La situación se agravó a finales de octubre con la toma de la ciudad de El Fasher por parte de las FAR, tras un asedio de 18 meses. Con esta victoria, los paramilitares han asumido el control total de la extensa región occidental de Darfur, una zona que ya ha sido históricamente golpeada por la violencia.

La captura de El Fasher vino acompañada de múltiples denuncias de abusos graves contra la población civil. Boulos no dudó en condenar estos actos.

“Desde el punto de vista humanitario, el conflicto en Sudán es hoy en día la mayor crisis humanitaria del mundo y la mayor catástrofe humanitaria mundial”, insistió Boulos durante una entrevista en Doha. “En particular, lo que ocurrió en El Fasher en las últimas dos o tres semanas. Todos vimos esos videos, esos informes. Esas atrocidades son absolutamente inaceptables. Esto debe terminar muy pronto”, añadió el enviado estadounidense.

En septiembre, Estados Unidos, junto con Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto, ya habían solicitado conjuntamente una tregua humanitaria que debía ser seguida de un alto al fuego permanente y el inicio de una transición hacia un poder civil. No obstante, los mediadores fueron enfáticos en su postura de que ninguna de las partes beligerantes debe participar en dicho gobierno de transición.

Con información de AFP

