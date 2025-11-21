Reconoce Lucero Espinoza a hombres y mujeres del campo

Redacción

Pabellón de Arteaga, Ags.-.— En el marco de la Feria Regional de la Revolución 2025, la alcaldesa Lucero Espinoza encabezó uno de los eventos más significativos de la festividad: el Acto Agrario, un espacio dedicado a honrar la historia, el esfuerzo y la identidad agrícola que distinguen al municipio.

Durante la ceremonia, la presidenta municipal participó en la entrega de medallas a cuatro personas que han dedicado su vida al trabajo en el campo, a la organización comunitaria y a la defensa de los derechos agrarios.

Fueron reconocidos con la Medalla “Barbarita Martínez Flores”:

C. María Blanca Narro Rodríguez

C. Margarita Méndez Flores

Y con la Medalla “Teodoro Olivares Calzada”:

C. Héctor Ramírez Pasilla

C. Antonio de Lira González

La alcaldesa Lucero Espinoza destacó la importancia de mantener viva la memoria colectiva del campo y de reconocer a quienes han sembrado, no solo la tierra, sino también los valores de comunidad y trabajo solidario que identifican a Pabellón de Arteaga.

“Cada una de estas trayectorias representa el corazón de nuestro municipio. Son historias de lucha, dedicación y amor por la tierra. Hoy les agradecemos por lo que han construido y por lo que seguirán inspirando”, expresó la presidenta municipal.

El evento se vivió con gran emotividad y reafirmó el compromiso del gobierno municipal con las y los trabajadores del campo, pilares fundamentales del desarrollo regional.