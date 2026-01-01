Recuperan maíz robado tras operativo en Estación de Adames

Redacción

Aguascalientes, Ags. — Derivado de diversas gestiones jurídicas y de la coordinación con autoridades ministeriales y de seguridad, se logró realizar una diligencia de cateo en un domicilio ubicado en Estación de Adames, comunidad de Soledad de Abajo, en el municipio de Cosío, Aguascalientes, que permitió recuperar parte de un cargamento de maíz robado de transporte ferroviario.

Tras conocerse los hechos derivados de la detención de dos personas el día martes once de agosto y obtener información sobre la posible ubicación del producto, se autorizó y ejecutó una orden de cateo en una bodega ubicada en las inmediaciones de las vías del ferrocarril.

En el lugar fue localizada y asegurada una cantidad considerable del grano sustraído, resultando en aproximadamente cuatro toneladas y media de maíz, que quedaron a disposición de la autoridad para continuar con las investigaciones.

COMUNICADO DE PRESNSA: OPERATIVO EN ESTACIÓ DE ADAMES PERMITE LA RECUPERACIÓN DE MAIZ ROBADO

Para llevar a cabo la diligencia fue necesario contar con el acompañamiento de corporaciones de seguridad de los distintos órdenes de gobierno, como el Ejército y la Guardia Nacional, para garantizar la integridad del personal participante.

El resultado fue posible gracias a la intervención jurídica oportuna y a la coordinación con las autoridades, que permitieron avanzar de la información inicial a la localización, cateo y recuperación efectiva de parte del producto.

Las investigaciones continúan para esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La actuación jurídica inmediata y la coordinación institucional fueron fundamentales para lograr la recuperación del producto.