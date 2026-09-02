Refuerza Calvillo esquemas de seguridad y justicia

Redacción

Calvillo, Ags.-El Gobierno de Calvillo inauguró el Sistema de Identificación Criminal (SIIC), una herramienta que permitirá fortalecer y optimizar los procesos de identificación, registro y consulta de información, contribuyendo a una actuación más eficiente por parte de las instituciones de seguridad y justicia del municipio.

Daniel Romo Urrutia, presidente municipal de Calvillo, refirió que la incorporación de esta tecnología representa un paso importante para modernizar las instituciones y contar con mejores herramientas que permitan atender de manera oportuna las necesidades de la ciudadanía, fortaleciendo las acciones de prevención y seguridad.

Iván Rodríguez, directir de Justicia Cívica, mencionó que el SIIC permitirá mejorar los procesos internos mediante información más organizada y accesible, facilitando la identificación de personas a través de sus datos biométricos y el seguimiento de los procedimientos correspondientes.

Con acciones como esta, el Gobierno de Calvillo continúa trabajando para consolidar un modelo de justicia cívica moderno, eficiente y cercano a la ciudadanía.