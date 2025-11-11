Refuerzan seguridad en carretera para asistentes al Torneo de la Amistad en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Policía de Carreteras, intensificó los patrullajes de vigilancia en las principales carreteras de la entidad y en las cinco Puertas de Seguridad con el propósito de garantizar la seguridad y tranquilidad de locales y visitantes, con motivo del Torneo de la Amistad que se desarrolla en Aguascalientes.

El titular de la SSPE, Antonio Martínez Romo, precisó que el objetivo es que las y los conductores puedan transitar por todo el territorio estatal con la certeza de que, ante cualquier situación o imprevisto, recibirán atención inmediata.

Añadió que la Policía Estatal continúa con el fortalecimiento de la vigilancia en las principales vías de Aguascalientes para seguridad de las más de 50 mil personas, entre atletas y familiares, que participarán en las competencias del Torneo de la Amistad, a desarrollarse del 10 al 18 de noviembre en diferentes sedes de la ciudad capital.

Martínez Romo destacó que la Policía Estatal de Carreteras cuenta con tecnología de punta y personal operativo altamente capacitado para brindar auxilio y orientación a quienes circulan por las carreteras del estado.

Además, comentó que se cuenta con el respaldo de la app Emergencia Carretera, que es una herramienta digital gratuita, mediante la cual es posible brindar apoyo inmediato a los viajeros en caso de fallas mecánicas, accidentes o incidentes viales; dijo que la aplicación está disponible para dispositivos iOS y Android.

Por último, el secretario de Seguridad Pública del Estado invitó a la ciudadanía a marcar el número de Emergencias 911, en caso de requerir el apoyo de alguna corporación policiaca o cuerpos de rescate.