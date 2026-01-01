Refuerzan seguridad en nueva pensión municipal de Aguascalientes por robos

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes reforzó la vigilancia en la nueva pensión vehicular conocida como Paraíso, luego de registrarse reportes de robos en la zona.

“Sí, ya se reforzó la seguridad, se han minimizado los reportes ahorita en ese tema. Digo, la zona no nos favorece para nada, pero bueno, ya por parte de la Secretaría de Administración tienen conocimiento y se pueden implementar más medidas de seguridad”, afirmó José Luis Rodríguez Montoya, director de Movilidad.

El funcionario explicó que las medidas consisten en mayor personal y más rondines en el área.

Rodríguez Montoya reconoció que también la pensión de Héroe Inmortal enfrenta condiciones complicadas.

“Estamos precisamente en pláticas con la secretaría de Administración para terminar de equipar lo que es la pensión para eso”, señaló.

En cuanto a los vehículos que permanecen abandonados, el director adelantó que ya se trabaja en su regularización.

“En ese tema, bueno, se está haciendo ya el señalamiento de los vehículos que ya tienen más tiempo ahí, que no han sido reclamados por sus dueños”, indicó.

Sobre las obras en curso, Rodríguez Montoya precisó que la barda perimetral de la pensión Paraíso lleva un avance de aproximadamente 40 por ciento.