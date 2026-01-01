Refuerzan vigilancia en carreteras y brechas de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Como parte del Plan de Seguridad y Justicia Blindaje Aguascalientes, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) reforzó los operativos de vigilancia en carreteras, caminos rurales, brechas, rancherías y comunidades, con el objetivo de prevenir delitos, mantener el control de los accesos a la entidad y preservar la tranquilidad de las familias.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Antonio Martínez Romo, informó que elementos de la Policía Estatal, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y las Policías Municipales, intensificaron los recorridos e instalaron puntos de vigilancia y control en zonas estratégicas, principalmente en los municipios de Calvillo, Cosío, Tepezalá, Asientos, Aguascalientes y El Llano.

Destacó que estas acciones permiten ampliar la presencia de las corporaciones de seguridad más allá de las carreteras y cabeceras municipales para mantener una vigilancia permanente también en las comunidades y zonas rurales del estado.

Martínez Romo detalló que estos despliegues se realizan a través de los operativos “SAGAZ”, “Gigante de Acero” y “La Fuerza del Gigante”, en los que participan de manera coordinada autoridades de los tres niveles de gobierno.

Señaló que la presencia permanente en carreteras, caminos y puntos estratégicos permite reforzar la vigilancia de los accesos a Aguascalientes, inhibir actividades delictivas y mantener una mayor capacidad de prevención y reacción ante cualquier situación.

Finalmente, indicó que estos operativos incorporan nuevas estrategias de patrullaje para fortalecer el Blindaje Aguascalientes y mantener presencia policial tanto en las zonas urbanas como en las comunidades más alejadas del estado.