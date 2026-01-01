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18 agosto, 2026
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Registra Aguascalientes más de 749 robos o asaltos a transeúntes en lo que va del año

Redacción

Aguascalientes, Ags.-De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va del año se han registrado 749 robos en contra de transeúntes en Aguascalientes, tanto en la vía pública como en espacios abiertos al público.

El reporte señala que 743 de estos casos corresponden a robos a transeúntes en la vía pública. De ellos, 271 fueron cometidos con violencia, mientras que 472 se registraron sin violencia.

A esta cifra se suman seis robos a transeúntes ocurridos en espacios abiertos al público, de los cuales cinco fueron con violencia y uno sin violencia.

En total, las estadísticas oficiales contabilizan 276 robos con violencia y 473 sin violencia en ambas modalidades, lo que refleja la incidencia que este delito mantiene entre quienes transitan por calles y espacios públicos del estado.