Registra CEDH 150 quejas por abusos policiales y cobros en penales 



Redacción

Aguascalientes, Ags.- En lo que va del año, la Comisión de Derechos Humanos del Estado ha abierto 150 investigaciones por presuntos abusos policiales y por cobros al interior de los centros penitenciarios, así lo informó su presidente Luis Enrique Pérez de Loera.

Detalló que ya se publicaron 11 recomendaciones generales dirigidas a centros municipales y que quedan 12 más en proceso, de las cuales solo una corresponde a abuso policial y es por hechos ocurridos en el Centro Comercial Agropecuario.

Sobre los cobros dentro de los penales (un tema que ha generado quejas recurrentes de familiares de internos), el ombudsman aseguró que ya realizaron visitas de verificación, entrevistas con reos y recorridos sorpresa.

“Ya fuimos a revisar, ya nos entrevistamos con reos, hacemos nuestras visitas regulares y como siempre son sorprendidos, y hasta ahorita no ha vuelto a salir esa situación”, dijo.

Según Pérez de Loera, el tema ya se atendió y se estableció una solución, por lo que no se emitió recomendación formal.

En entrevista colectiva, dijo que para recomendar se necesita comprobar los hechos y que, por la propia dinámica al interior de los penales, es complicado acreditarlo jurídicamente.

Por último reconoció que aún hay quejas ciudadanas en investigación, pero sostuvo que al momento no tienen elementos para afirmar que la práctica continúe: “No tenemos ahorita nada que pudiera decir que está sucediendo”. ‎