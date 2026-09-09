Registros abiertos en Universidad Intercultural de la Igualdad

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9 septiembre, 2026
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Redacción

La Universidad Intercultural para la Igualdad de Aguascalientes (UNITI) mantiene abiertas sus inscripciones para el Bachillerato Comunitario y las licenciaturas escolarizadas en Economía Social Solidaria y Programación e Innovación Digital.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre de 2026.

La institución cuenta con estancia infantil, estancia para personas adultas mayores, comedor y lavandería comunitaria, servicios que permiten a quienes tienen a su cargo el cuidado de hijas, hijos o familiares continuar con su preparación académica sin tener que elegir entre estudiar y atender a su familia.

A esta propuesta se suman instalaciones de primer nivel en el municipio de San Francisco de los Romo, con aulas equipadas, laboratorios y espacios destinados al desarrollo profesional, tecnológico y social de las y los estudiantes.

Las personas interesadas todavía pueden realizar su registro en línea en sice.uniti.edu.mx/registro.html.

Para información sobre el Bachillerato Comunitario Intercultural está disponible el teléfono 465 109 34 74. Para las licenciaturas, se puede solicitar información o atención vía WhatsApp en el 449 586 28 80.

También se puede consultar la oferta educativa en uniti.edu.mx y en Facebook como UNITI Aguascalientes.