Regularizan tres asentamientos en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- Tres asentamientos humanos fueron regularizados en Aguascalientes.

La autorización incluyó los asentamientos 2 de Octubre, Tierra y Libertad y el ejido Los Negritos San Antonio.

“Se autorizó la regularización de tres asentamientos humanos. Una es la parcela 17, lo que es el asentamiento humano conocido como el 2 de Octubre, que implicó 389 lotes. Se modificó el de Tierra y Libertad, que está en la salida a San Luis, que tiene 565 lotes”.

“Y otro que es el ejido Los Negritos San Antonio, más o menos atrás del centro de rehabilitación para mujeres, con 28 lotes, es decir, se regularizaron tres asentamientos”, explicó Óscar Rodríguez Godoy, secretario de Desarrollo Urbano.

El funcionario reconoció que aún falta atender decenas de asentamientos irregulares.

“Históricamente, bueno, todavía nos quedan muchos. Más de 50. Pero vamos avanzando. Estos de Tierra y Libertad y 2 de Octubre son de la época de finales de los 90 y pues estamos atendiendo esa demanda social”, dijo.

La regularización permitirá ampliar la infraestructura urbana con apoyo de los tres órdenes de Gobierno y la participación vecinal.

“Ellos ya tienen derecho ahora a ser beneficiados. Ya tienen algunos servicios y con esto vamos a poder introducir más servicios con la cooperación del Gobierno del Estado, de la Federación y de los mismos colonos”, señaló.