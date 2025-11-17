Rehabilita MIAA red sanitaria en el fraccionamiento México

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) realiza trabajos de rehabilitación de la red sanitaria en la calle Nuevo León esquina con Casa Blanca, en el fraccionamiento México, con el propósito de mejorar el sistema de alcantarillado y prevenir afectaciones a los vecinos de la zona.

Los trabajos comprenden la rehabilitación en 21 metros lineales, en donde se coloca tubería sanitaria nueva de 16 pulgadas de diámetro.

El objetivo principal de esta intervención es evitar brotes de aguas negras en la vía pública y descargas domiciliarias, así como prevenir posibles problemáticas de salud pública.

Estos trabajos responden al colapso súbito de la red sanitaria existente, por lo que MIAA trabaja para brindar un más servicio seguro y eficiente.

Actualmente la obra presenta un avance aproximado del 50 por ciento y representa una inversión estimada de 190 mil pesos, con recursos directos de MIAA.