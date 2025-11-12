Rehabilitan andadores de los estadios Victoria y Alberto Romo Chávez

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Como parte de las acciones para mejorar la imagen urbana y hacer más agradables los espacios públicos, la Secretaría de Obras Públicas Municipales (SOPMA) realiza trabajos de rehabilitación en los andadores de los estadios Victoria y Alberto Romo Chávez, donde se retira el piso dañado por raíces de árboles.

El titular de SOPMA, Miguel Ángel Huizar Botello, explicó que en las zonas con mayor afectación se colocará concreto permeable, lo que no solo permitirá el paso del agua pluvial al subsuelo, sino que también garantizará un tránsito peatonal más seguro, accesible y cómodo para todas las personas.