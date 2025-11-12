7 C
Aguascalientes
12 noviembre, 2025
Tendencias

WiFi 8 promete erradicar los cortes de conexión y mantener…

Rehabilitan andadores de los estadios Victoria y Alberto Romo Chávez

Alertan por vivales que venden boletos del Teatro del Pueblo…

Médicos de Aguascalientes se unirán a movilización nacional por crisis…

PRD llama a no desvirtuar la marcha del 15 de…

Investigarán a personal e internos del  Cereso de Aguascalientes

Encuentra supuesto pie humano en la comida que ordenó a…

Omar Chávez está internado en clínica de rehabilitación por su…

(Video)Ninel Conde confunde a Miss Venezuela con Miss México

Vigilarán que padres cumplan sanciones de hijos detenidos en Aguascalientes

Rehabilitan andadores de los estadios Victoria y Alberto Romo Chávez

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Como parte de las acciones para mejorar la imagen urbana y hacer más agradables los espacios públicos, la Secretaría de Obras Públicas Municipales (SOPMA) realiza trabajos de rehabilitación en los andadores de los estadios Victoria y Alberto Romo Chávez, donde se retira el piso dañado por raíces de árboles.

El titular de SOPMA, Miguel Ángel Huizar Botello, explicó que en las zonas con mayor afectación se colocará concreto permeable, lo que no solo permitirá el paso del agua pluvial al subsuelo, sino que también garantizará un tránsito peatonal más seguro, accesible y cómodo para todas las personas.