Reloj de oro del Titanic guarda una historia de amor eterno

Redacción

EU.-Un reloj de bolsillo de oro de 18 quilates, detenido para siempre a las 2:20 de la madrugada, la hora exacta en que el Titanic se hundió en las heladas aguas del Atlántico, vuelve a brillar más de un siglo después.

La pieza, que perteneció a Isidor Straus, uno de los pasajeros más ricos del “barco de los sueños”, y esposo de Ida Straus, la mujer que eligió morir a su lado, podría alcanzar el millón de libras esterlinas en una próxima subasta en Reino Unido.

Su historia no solo está escrita en los registros del naufragio de 1912, sino también en la memoria colectiva gracias a la escena de la película Titanic (1997), donde la pareja es retratada abrazándose en la cama mientras el barco se hunde.

Reloj detenido en el tiempo

El reloj Jules Jurgensen, grabado con las iniciales I.S., fue un regalo que Ida le dio a su esposo en 1888 por su cumpleaños número 43. Desde entonces, se convirtió en una de sus pertenencias más queridas.

Cuando el Titanic se hundió el 15 de abril de 1912, el cuerpo de Isidor fue recuperado días después con el reloj aún entre sus pertenencias, Ida, en cambio, nunca fue encontrada.

El reloj fue devuelto a su hijo Jesse Straus y, con el paso del tiempo, se convirtió en una reliquia familiar, pasando de generación en generación hasta llegar a las manos de Kenneth Hollister Straus, bisnieto del matrimonio, quien mandó restaurar su mecanismo.

Ahora, tras 113 años guardado, la familia ha decidido subastarlo a través de la casa Henry Aldridge & Son, especializada en objetos históricos del Titanic.

La venta incluirá también una carta escrita por Ida Straus a bordo del transatlántico, fechada el 10 de abril de 1912, justo después de zarpar de Southampton.

En el papel, con membrete original del Titanic, Ida escribió emocionada a un amigo:

“¡Qué barco! Tan enorme y tan magníficamente decorado. Nuestros camarotes están amueblados con el mejor gusto y el mayor lujo.”

Se estima que esta carta por sí sola podría venderse por 150,000 libras esterlinas.

¿Qué fue del matrimonio Straus?

Isidor Straus, copropietario de los grandes almacenes Macy’s de Nueva York, y su esposa Ida llevaban 41 años casados y tenían seis hijos, la noche del desastre, Ida rechazó subir a un bote salvavidas al saber que su esposo no podía hacerlo.

“He vivido toda mi vida a tu lado y no pienso dejarte ahora”, habría dicho.

Testigos los vieron por última vez sentados juntos en la cubierta, abrazados, esperando el final.

El subastador Andrew Aldridge lo resume así:

“El reloj simboliza uno de los amores más recordados del Titanic. Era una posesión preciada de un hombre que prefirió quedarse con su esposa antes que salvarse.”

El reloj de los Straus podría convertirse en uno de los objetos más caros del Titanic jamás vendidos.

La subasta se llevará a cabo el 22 de noviembre y promete atraer tanto a coleccionistas como a amantes de la historia.

Con información de Excélsior