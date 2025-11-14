Repuntan robos por en comercios por el Buen Fin en Aguascalientes

18 C
Aguascalientes
16 noviembre, 2025
Redacción 

Aguascalientes, Ags.- Con el arranque del Buen Fin también se da un repunte en los robos, a comercios, princiapalmente los cometidos bajo la modalidad de fardero.

La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Maricela Acosta Herrera, informó en entrevista colectiva que, ante el incremento en la afluencia de compradores y la mayor presencia de mercancía en los establecimientos, se activó un operativo especial de seguridad en coordinación con autoridades estatales y municipales para prevenir incidentes.

Acosta Herrera señaló que esta temporada es especialmente sensible debido al flujo de dinero y al aumento de surtido en los negocios, factores que suelen atraer a los delincuentes. 

No obstante, aseguró que el plan de vigilancia arrancado la semana pasada busca mantener bajo supervisión los principales puntos de consumo y disminuir la incidencia delictiva.

Destacó que para este fin de semana se espera un repunte en ventas de hasta un 40%, particularmente en artículos de regalo, joyería, productos electrónicos y calzado, giros que tradicionalmente registran mayor movimiento durante estas fechas.