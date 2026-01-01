Respalda Justicia Cívica nuevo C4 Intermunicipal de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El director de Justicia Cívica del Municipio de Aguascalientes, Moisés de Luna Martínez, respaldó la construcción del C4 Metropolitano que daría servicio a Jesús María, San Francisco de los Romo y Aguascalientes.

“Genera certeza, inmediatez y economía para no trasladarse hasta acá, se iría directamente”, expresó.

En entrevista colectiva, explicó que el nuevo centro permitiría que las detenciones realizadas por las policías estatal y municipales de los tres municipios se procesen en materia de justicia cívica sin tener que trasladarse hasta el C4 de Aguascalientes.

Por ahora, sólo se han sostenido conversaciones con el alcalde Leo Montañez, indicó.

El proyecto requeriría la participación de los tres municipios en personal, recurso económico y humano. El titular señaló que Jesús María se perfila como una opción viable por su infraestructura y el costo-beneficio que representa.

Aún no se define qué municipio asumiría la inversión de la construcción. La intención es establecer un convenio de colaboración para fijar un presupuesto, en tanto se espera una reunión o acuerdo entre los tres alcaldes. ‎