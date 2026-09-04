Responde Reino Unido a Argentina: Las Malvinas seguirán siendo británicas

Redacción

Reino Unido.-El Gobierno del Reino Unido ratificó que su soberanía sobre las Islas Malvinas se mantiene firme e inalterable, en respuesta a los anuncios del presidente de Argentina, Javier Milei, sobre endurecer las medidas punitivas contra empresas petroleras que operen en el Atlántico Sur sin aval de Buenos Aires. El ministro de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, sostuvo que el estatus del archipiélago se fundamenta en la autodeterminación de los isleños y el derecho internacional, mientras que el ministro de Defensa, Wes Streeting, atribuyó la retórica del mandatario sudamericano a dinámicas de política interna.

La postura del Ejecutivo británico responde al proyecto de ley urgente de “defensa de la soberanía nacional” que Milei enviará al Congreso argentino para sancionar a las firmas energéticas y sus proveedores en la zona disputada. El endurecimiento del discurso argentino ocurre tras la revisión de la postura de neutralidad expuesta por Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump y ante el próximo desarrollo de perforaciones en el yacimiento Sea Lion, espacio operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration que alberga un estimado de 1.7 mil millones de barriles de crudo.

Pese a la iniciativa legislativa de Buenos Aires —que impactó de manera preventiva en la cotización bursátil de las petroleras involucradas—, las compañías confirmaron que poseen licencias vigentes y descartaron afectaciones en el cronograma del proyecto extractivo. Las tensiones por los recursos naturales en la zona reactivan el litigio diplomático por el territorio que llevó a ambas naciones a un conflicto bélico en 1982, donde perdieron la vida 649 soldados argentinos y 255 británicos.