Resultados de prueba PISA confirman rezago educativo en México

Redacción

El informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) 2025, dado a conocer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), confirmaron que los estudiantes mexicanos de 15 años continúan en una situación de rezago educativo que se profundizó en la materia de matemáticas, mientras que los rendimientos en lectura y ciencias se mantuvieron estancados sin recuperar los niveles previos a la pandemia.

De acuerdo con el informe internacional, México redujo su puntaje en matemáticas al pasar de 395 puntos en la edición de 2022 a 388 en 2025, lo que representa una caída de siete unidades.

La OCDE puntualizó que esta disminución constituye un deterioro estadísticamente significativo que acentúa una tendencia descendente de largo plazo: desde 2009, cuando el país alcanzó los 419 puntos en esta asignatura, la pérdida acumulada asciende a 31 puntos en 16 años, ubicando el resultado actual apenas tres puntos por encima del registro de 2003 (385 puntos).

Brechas respecto al promedio internacional

En el desglose por asignaturas, el área de lectura registró una baja nominal de siete puntos —de 415 en 2022 a 408 en 2025—, en tanto que ciencias mostró un ligero avance al pasar de 410 a 414 puntos. No obstante, la OCDE aclaró que las variaciones en ambas áreas no resultaron estadísticamente significativas en comparación con la evaluación anterior.

El informe expone un marcado distanciamiento frente a los estándares internacionales de competencia:

Matemáticas: Solo el 30 % de los alumnos mexicanos alcanzó el Nivel 2 o superior (considerado el nivel mínimo de competencia), frente al 65 % en el promedio de la OCDE. Asimismo, prácticamente ningún estudiante en México logró posicionarse en los niveles de excelencia (5 o 6), en contraste con el 8 % del promedio de los países miembros.

Lectura y Ciencias: Aproximadamente la mitad de la matrícula de 15 años alcanzó los niveles mínimos esperados, cifra distante del promedio del organismo, donde cerca de siete de cada diez alumnos superan dicho umbral.

El organismo multilateral concluyó que el desempeño observado evidencia las dificultades sostenidas del sistema educativo nacional para asegurar competencias básicas en la resolución de problemas cuantitativos y de interpretación en la educación media superior.

Con información de Milenio.

Foto ilustrativa.