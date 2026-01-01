Revela “Ese Pérez” en La Casa de los Famosos los ostentosos regalos de Eduin Caz

Redacción

Ciudad de México.-El creador de contenido Jesús Ángel Pérez, conocido como “Ese Pérez” y participante del reality La Casa de los Famosos México 2026, compartió con sus compañeras de encierro los detalles sobre la relación de amistad que sostiene con Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme. Entre las anécdotas relatadas, el influencer destacó que el cantante le obsequió un departamento en la ciudad de Tijuana, Baja California, el cual utiliza durante sus estancias en dicha localidad fronteriza.

El inmueble se añade a una serie de bienes de alto valor que el músico le ha entregado, entre los que figuran un reloj de la marca Rolex y una motocicleta KTM 1390 Super Duke R. La unidad motopropulsada —valuada en el mercado nacional entre los 421 mil 900 y los 435 mil pesos— cuenta con un motor V2 de 1,350 centímetros cúbicos y 190 caballos de fuerza, vehículo con el que ambos han sido captados transitando en la Ciudad de México.

La cercanía entre ambos inició tras un incidente donde un tercero intentó cobrar al comediante por obtener una fotografía con el intérprete. Tras aclarar el malentendido, consolidaron una amistad que abarca colaboraciones en redes sociales —donde el influencer suma más de cinco millones de seguidores en TikTok— e itinerarios de trabajo en giras nacionales, además de muestras de apoyo públicas como mensajes transmitidos en televisión y una serenata afuera de las instalaciones del programa con motivo de su cumpleaños.