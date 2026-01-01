Revelan la causa de muerte de la leyenda del country Dolly Parton

Redacción

EU.-La familia y representantes de Dolly Parton confirmaron que la icónica exponente de la música country falleció este martes a los 80 años de edad en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram, ubicado en Nashville, Tennessee. Tras ingresar a la institución médica cuatro días atrás, la cantante murió rodeada de sus allegados a causa de una breve lucha contra el cáncer, padecimiento del que no se precisaron detalles específicos sobre el diagnóstico ni la fecha exacta de su detección, aunque previamente la artista padecía complicaciones renales y autoinmunes.

En sus intervenciones públicas recientes, Parton había mencionado que atravesaba por complicaciones de salud derivadas de la postergación de sus propios cuidados médicos durante el tiempo que atendió a su esposo, Carl Dean. A pesar de su estado y del impacto de los rumores en redes sociales, la autora de clásicos como “Jolene”, “9 to 5” e “I Will Always Love You” mantuvo hasta sus últimos días una postura optimista y firme respecto a la continuidad de sus proyectos laborales y filantrópicos tras más de seis décadas de trayectoria artística.

Los restos de la intérprete serán depositados en el Woodlawn Memorial Park and Mausoleum de Nashville, Tennessee, donde descansará junto a su esposo Carl Dean, quien falleció en marzo de 2025 tras casi sesenta años de matrimonio. Conforme a lo informado por su sobrino y exjefe de seguridad, Bryan Seaver, las honras fúnebres se desarrollarán en estricta privacidad familiar, y la artista será sepultada ataviada con un vestido de algodón y sus tradicionales calzados de tacón alto.