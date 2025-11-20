Revelan que Gago también se la aplicó a Necaxa

Redacción

Ciudad de México.-Luego de irse en medio de mentiras y engaños de Chivas, Fernando Gago también habría salido en malos términos del Necaxa y todo por el pago del finiquito luego de un torneo para el olvido.

De acuerdo a información compartida por diversas fuentes, la directiva del Necaxa le comunicó a Fernando Gago a medio torneo que ya no contaban con sus servicios debido al mal funcionamiento del equipo.

Sin embargo, el director técnico argentino les habría pedido que por favor no lo dejarán en evidencia una vez más, pues había salido por la puerta de atrás del Rebaño Sagrado para irse a Boca Juniors pero fue despedido en cuestión de meses.

Fernando Gago le habría jugado chueco a la directiva del Necaxa

Con base en información compartida por John Sutcliffe, a pesar de que Fernando Gago le habría comentado a la directiva del Necaxa que no lo cesaran a cambio de que le permitieran terminar el torneo, al final de cuentas si exigió su pago por finiquito.

La familia Tinajero, dueños del Necaxa, habrían decidido darle al técnico el pago correspondiente para evitarse problemas legales y así quedar completamente desvinculados de él.

Actualmente, los Rayos están en busca de su nuevo director técnico y Martín Varini, estratega charrúa de solamente 34 años de edad que dirige al FC Juárez, es el principal candidato para llegar a Aguascalientes.

El efecto dominó que Fernando Gago provocaría en la Liga MX

Debido a la salida de Fernando Gago de la dirección técnica del Necaxa, se podrían ver varios cambios en los banquillos de la Liga MX debido a que FC Juárez se quedarían sin estratega por la salida de Martín Varini.

Sin embargo, en la la directiva de Bravos ya habría comenzado a moverse y tendrían a otro uruguayo viejo conocido de la Liga MX como su principal candidato para asumir la dirección técnica: Vicente Sánchez.

En las últimas horas ha trascendido que, en caso de que no puedan retener a Martín Varini, contratarían al exdirector técnico que guió a Cruz Azul al título de la Concachampions para su equipo.

