Rezago amplio en educación heredaron a actual Legislatura, se queja de León

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Demasiada paja heredó la pasada Legislatura del Estado que finalizó en septiembre del año pasado, se quejó la diputada Lucía de León Ursúa, presidenta de la comisión de Educación del Congreso del Estado, quien dijo que se ha tenido que avanzar con el desahogo para la carga de documentos.

“Nos dejaron un rezago de 68 iniciativas que teníamos que dictaminar, pero ya vamos muy avanzados y seguimos trabajando para sacar adelante, pese a que nos heredaron mucha paja y que hemos desechado”, manifestó la legisladora por el PRI.

– ¿Cuántas iniciativas llevas avanzadas?

– Por ejemplo, en la pasada sesión logramos sacar ocho dictámenes. La mayoría, en negativo.

En ese sentido, de León Ursúa hizo hincapié en cuanto al interés por mantener el diálogo con instancias como el gremio magisterial, paterfamilias y el propio Instituto de Educación para conocer su punto de vista, previo a subirse al pleno.

“Había iniciativas que se hicieron al vapor y solamente por sacarlas, pero también encontramos otras que se podían rescatar y así lo hemos hecho”, declaró la representante tricolor.

En la comisión de Educación de la pasada Legislatura del Estado, fue presidida por el panista Raúl Silva Pérezchica.