Regreso a clases dejará derrama de 3 mil mdp para Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El regreso a clases se convirtió en un importante motor para el comercio de Aguascalientes, con una derrama económica estimada en más de 3 mil millones de pesos y un incremento en las ventas de distintos establecimientos relacionados con el inicio del ciclo escolar.

De acuerdo con cifras de la CONCANACO SERVYTUR nacional y estimaciones locales, las familias destinan entre 3 mil y 8 mil pesos por alumno para cubrir gastos de útiles, uniformes, calzado y otros servicios, lo que genera un movimiento importante para los negocios durante esta temporada.

La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Aguascalientes, Maricela de los Dolores Acosta Herrera, señaló que el impacto se refleja principalmente en las papelerías, donde las ventas aumentaron entre 20 y 40 por ciento.

En el caso de uniformes y zapaterías, el repunte alcanzó hasta 30 por ciento, mientras que establecimientos dedicados al cuidado personal, como barberías y peluquerías, reportaron incrementos de entre 30 y 40 por ciento.

Acosta Herrera destacó que los negocios familiares también se han beneficiado de esta dinámica, con aumentos de hasta 25 por ciento en sus ventas, favoreciendo la circulación de recursos y el consumo en establecimientos de proximidad.

La dirigente empresarial explicó que el regreso a clases representa uno de los principales ciclos comerciales del año y que su efecto no se limita a la compra de artículos escolares, sino que alcanza a diversos servicios que las familias requieren antes de comenzar el ciclo escolar.

La CANACO SERVYTUR Aguascalientes prevé que el comportamiento comercial tienda a estabilizarse durante septiembre, cuando los hogares retomen sus gastos y rutinas habituales.

Ante este escenario, la Cámara continuará promoviendo el consumo local y acciones para fortalecer la competitividad de los negocios formales, además de impulsar procesos de digitalización y capacitación para los comerciantes.

Fotografía de IA