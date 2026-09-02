River Plate quiere a Willer Ditta

Redacción

El club argentino River Plate ha puesto en su radar al defensor central colombiano Willer Ditta como una de sus alternativas prioritarias para reforzar la saga defensiva. La directiva del conjunto de Núñez ya realizó un primer acercamiento formal con la cúpula de Cruz Azul para explorar las condiciones de una eventual transferencia.

Por el momento, los contactos entre ambas instituciones se encuentran en una fase preliminar y no existe un acuerdo avanzado. Si bien River manifestó formalmente su interés por el futbolista de 29 años, la primera toma de contacto dejó al descubierto importantes diferencias presupuestales entre los dos clubes.

La propuesta inicial presentada por el cuadro rioplatense rondó los 6 millones de dólares. No obstante, la directiva celeste consideró dicho monto insuficiente para desprenderse de quien es considerado el pilar de su zona baja.

Cruz Azul no contempla sentarse a negociar una eventual salida de Ditta por una cifra inferior a los 9 millones de dólares. La única vía para que el conjunto capitalino contemple desprenderse del zaguero sería mediante una propuesta extraordinaria que supere ampliamente la cifra de apertura.

Con esta postura, se mantiene un margen de diferencia de al menos 3 millones de dólares entre la propuesta bonaerense y las pretensiones mínimas de La Máquina.

Las cualidades físicas, el recorrido internacional y el conocimiento del fútbol argentino que posee Ditta colocaron al colombiano como un objetivo de peso para el cuerpo técnico de River Plate. Sin embargo, la intención de Cruz Azul es mantener la estabilidad de su plantilla.

Por su parte, el jugador no ha emitido pronunciamientos públicos respecto a una posible salida. Ditta mantiene contrato vigente con la entidad cementera y mantendrá una postura de ética profesional mientras las directivas continúan evaluando las gestiones.

Con información de si.com

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