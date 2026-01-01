Robos mantienen tendencia a la baja en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El secretario general de Gobierno, Antonio Arámbula, aseguró que la incidencia delictiva en Aguascalientes mantiene una tendencia a la baja, particularmente en materia de robos, de acuerdo con los reportes revisados en la mesa de seguridad.

Explicó en entrevista colectiva que durante la reunión más reciente se analizaron los indicadores correspondientes al mes y al acumulado del año, donde, de alrededor de 20 delitos evaluados, la mayoría presenta una disminución tanto respecto al mes anterior como en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Arámbula destacó que el robo a casa habitación es uno de los delitos que registra una reducción, mientras que la estrategia para contener la incidencia se mantiene basada en acciones de prevención, rondines de vigilancia y atención focalizada en las zonas consideradas prioritarias.

El funcionario señaló que, aunque existen reportes diarios de robos, las autoridades estatales y municipales mantienen coordinación en la mesa de seguridad para dar seguimiento puntual a los indicadores y fortalecer las acciones encaminadas a reducir este tipo de delitos.