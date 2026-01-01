Robot chino supera el récord de Usain Bolt en los 100 metros

Redacción

China.-Durante las pruebas eliminatorias de la segunda edición de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Beijing, el autómata chino ‘Tiangong Ultra’ detuvo el cronómetro en 9.39 segundos dentro de la competencia de 100 metros planos. El registro alcanzado por el androide desarrollado por el equipo Tianzhuo rebaja los 9.58 segundos impuestos en 2009 por el jamaicano Usain Bolt, además de mejorar ostensiblemente la marca de 21.50 segundos fijada por el propio dispositivo en la edición anterior de la justa tecnológica.

La carrera, efectuada en la jornada inaugural del torneo en la capital china, contó también con la participación de ‘Shandian’, prototipo de la firma Honor que cruzó la meta en la segunda posición con un tiempo de 9.47 segundos. En el tercer puesto finalizó el modelo de la empresa Unitree, al registrar 12.41 segundos, en el marco de una serie donde ‘Tiangong Ultra’ consiguió despegarse en el tramo final para sacar un cuerpo de ventaja sobre sus competidores.

El evento internacional reúne a 2,056 máquinas y 666 delegaciones —incluidas 25 representaciones extranjeras— que compiten en disciplinas deportivas como boxeo, fútbol, artes marciales, tenis de mesa, lucha libre y halterofilia. Este despliegue sigue a los avances mostrados previamente en la media maratón de Beijing, donde la máquina ‘Shandian’ completó el recorrido en 50 minutos y 26 segundos, superando los registros humanos existentes bajo parámetros ajustados al ámbito de la robótica.