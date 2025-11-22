Sábado en tu Comunidad en Calvillo llega al Terrero de la Labor

Redacción

Calvillo, Ags.-El Gobierno de Calvillo llevó el programa “Sábado en tu Comunidad” al #TerreroDeLaLabor con el fin de dar mantenimiento a los espacios públicos.

Durante la jornada se realizaron labores de mantenimiento, limpieza y pintura en la plaza principal y en el lienzo charro.

El presidente municipal de Calvillo, Daniel Romo Urrutia, agradeció a las y los habitantes del Terrero de La Labor y a las distintas dependencias municipales por su participación y apoyo, destacando que la colaboración ciudadana es fundamental para consolidar comunidades más ordenadas, seguras y funcionales.

#LegadoParaMiGente