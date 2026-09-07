Sala Alternativa de cine en Aguascalientes no cerrará 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Sala Alternativa no cerrará definitivamente sus puertas.

Tras el anuncio reciente de su cierre, el espacio tendrá una nueva etapa a partir de octubre de 2027 con la apertura de STRYCI, proyecto encabezado por Alex Aguilera, fundador de INDIE Sala Alternativa.

El director y productor cinematográfico, creó INDIE Sala Alternativa en 2013 y estuvo al frente del proyecto durante nueve años, hasta que el 30 de junio de 2022 concretó su venta. Desde entonces, el recinto continuó bajo una administración distinta, que recientemente había anunciado su cierre.

Ahora, Aguilera regresará al mismo inmueble para desarrollar STRYCI, una propuesta que conservará la exhibición de cine alternativo, pero incorporará nuevas opciones de entretenimiento.

“En 2013 fundé y creé INDIE Sala Alternativa. En 2022 la vendí. En octubre de 2027 regresaré al mismo lugar con una nueva visión: STRYCI”, señaló.

La nueva propuesta contempla mantener en Aguascalientes funciones del Tour de Cine Francés, la Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, así como otras exhibiciones especiales de cine independiente, nacional e internacional.

A su vez agregó que uno de los objetivos será preservar la vocación cinematográfica que ha caracterizado al inmueble desde 2013 y mantener un espacio para quienes buscan películas distintas a las que habitualmente integran la cartelera comercial.

“Para mí es muy importante que el cine alternativo continúe en Aguascalientes. Existe una comunidad que durante años ha acompañado esta programación”, explicó Aguilera.

STRYCI, sin embargo, no se limitará a la exhibición cinematográfica. El proyecto contempla funciones privadas, tecnología audiovisual, música, eventos temáticos y experiencias recreativas e inmersivas dirigidas a grupos reducidos.

La propuesta buscará combinar el formato de una sala de pequeña escala con actividades en las que el público tenga una participación más activa, además de aprovechar la experiencia acumulada durante los años de operación de INDIE Sala Alternativa.

“No se trata de repetir el pasado. Se trata de conservar lo que sigue teniendo valor (el cine, la comunidad, el lugar y la experiencia compartida) y llevarlo hacia una nueva etapa”.

La apertura de STRYCI está prevista para octubre de 2027.

Las personas interesadas podrán registrarse en la lista de apertura a través de www.stryci.com y seguir las redes sociales oficiales del proyecto para conocer sus avances.

Aguilera cuenta con más de 25 años de experiencia en producción audiovisual a través de Última Realidad Films.

En 2013 fundó INDIE Sala Alternativa y, en 2020, creó STRYCI como una plataforma que tuvo una breve etapa durante la pandemia en colaboración con Cinemex.