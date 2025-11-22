Salinas Pliego acusa a Sheinbaum de operar como “dictadura de partido único” 

Redacción

Ciudad de México.-El empresario Ricardo Salinas Pliego acusó al gobierno federal de operar como una “dictadura de partido único” que ejerce extorsión y censura contra sus empresas.

A través de un comunicado, consideró que desde Palacio Nacional se ha orquestado una conspiración para "quitarse de encima al único adversario que los pone en evidencia".

El reclamo principal de Salinas Pliego se centra en una alegada presión ejercida por el gobierno sobre los anunciantes de TV Azteca.

El empresario señaló directamente a “la presidente”, acusándola de amenazar a los anunciantes de la televisora. Este acto fue calificado por él no como una acción gubernamental legítima, sino como un acto de extorsión llevado a cabo con fondos y recursos públicos.

El dueño de Elektra y Banco Azteca elevó el tono al señalar que el partido gobernante, Morena traicionó su promesa de honestidad para convertirse en lo que él describe como un “cártel criminal incrustado en la política”.

De igual manera hizo un señalamiento directo contra el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y su relación con Hernán Bermúdez, cuestionando los presuntos vínculos con el grupo delictivo “La Barredora” y el enriquecimiento inexplicable del legislador, citando ganancias declaradas de más de 80 millones de pesos en un solo año”.

“México pasó en menos de 7 años de tener instituciones y ser una república a convertirse en un Estado fallido administrado por una dictadura de partido único, disfrazada de ‘transformación'”, aseveró.

Con información de Latinus