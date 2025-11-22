Salió de la cantina y se mató

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags-. Un joven que presuntamente se encontraba bajo los efectos de las bebidas embriagantes murió al caer y golpearse la cabeza en un bar situado al norte de la ciudad.

Los hechos se registraron al filo de la 1:00 horas de la madrugada, a las afueras del Parrandas Bar, ubicado en Avenida Fundición y Mar Caribe, en el fraccionamiento Olivares Santa Ana.

El fallecido fue identificado como José de Jesús Salas Padilla de 26 años de edad, el cual se encontraba divirtiéndose en el centro nocturno.

De acuerdo a testigos, el sujeto aparentemente se encontraba borracho, repentinamente al salir del establecimiento perdió el equilibrio y al caer golpeó su cabeza contra el piso.

Tras quedar inconsciente testigos se comunicaron al número de emergencia, enseguida arribaron Policías Municipales y paramédicos del 080 solo para certificar la ausencia de signos vitales.

Finalmente, la Dirección General de Investigación Pericial llegó para realizar el levantamiento del cuerpo y practicarle la necropsia de ley.