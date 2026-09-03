Sanciona la NBA a los Clippers con severas multas y la pérdida de selecciones del draft por violar el tope salarial

Redacción

EU.-La NBA aplicó una sanción histórica contra los Clippers de Los Ángeles tras concluir una investigación de casi un año sobre la elusión de las reglas del tope salarial. La liga suspendió por un año al dueño del equipo, Steve Ballmer, le retiró a la franquicia cinco selecciones de primera ronda del draft para el periodo 2029-2033 y le impuso una multa de 30 millones de dólares. Asimismo, el alero Kawhi Leonard fue multado con 700 mil dólares, mientras que los ejecutivos Lawrence Frank y Gillian Zucker recibieron suspensiones de seis meses y un año, respectivamente.

El caso tuvo su origen en un contrato de patrocinio por 28 millones de dólares firmado entre Leonard y la empresa Aspiration Fund Adviser LLC, firma que posteriormente quebró y cuyo cofundador, Joseph Sanberg, fue sentenciado a 14 años de prisión federal por fraude. Tras las pesquisas realizadas por un bufete externo, el comisionado Adam Silver calificó los hechos como infracciones graves e fallas institucionales. Cabe señalar que la organización angelina ya registraba un antecedente de sanción en 2015, cuando pagó 250 mil dólares por ofrecer incentivos comerciales no autorizados al jugador DeAndre Jordan.

Ante la resolución, la directiva de los Clippers rechazó categóricamente los hallazgos de la investigación, argumentando que el proceso estuvo sesgado y que la liga modificó en público lo expuesto en privado. Pese a que la NBA y el sindicato de jugadores acordaron ratificar los castigos como definitivos y vinculantes, el equipo manifestó su intención de impugnar las sanciones mediante arbitraje, en tanto la liga advirtió que mantiene abierta la recepción de pruebas para eventuales medidas adicionales.