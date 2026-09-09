SCJN establece criterios de análisis, previo a disputas por herencias

Redacción

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un criterio que transforma la resolución de juicios sucesorios en el país, al determinar que los jueces tienen la obligación de analizar las circunstancias particulares de convivencia, cuidado y vínculos patrimoniales de cada núcleo familiar antes de dictar sentencia, en lugar de aplicar de forma estricta o automática las reglas genéricas de prelación legal.

El fallo derivó del análisis de constitucionalidad de las normas del Código Civil del Estado de Puebla, las cuales otorgan preferencia hereditaria a los ascendientes (padres) por encima de los colaterales (hermanos).

Si bien el máximo tribunal ratificó la constitucionalidad de dicho ordenamiento, precisó que no puede ser un criterio inflexible cuando existan elementos probatorios que demuestren un esquema familiar diverso que requiera protección constitucional.

La controversia se originó a partir de la impugnación presentada por una mujer en Puebla en contra de la resolución que declaró al padre de su hermano difunto como heredero único. La demandante argumentó que cohabitó con el fallecido durante años, compartió la propiedad de un inmueble y asumió el rol de su cuidadora principal, sumado a la inexistencia de cónyuge, concubina o descendientes directos del causante.

Con este fallo, la Primera Sala de la SCJN ordenó a la autoridad responsable emitir una nueva valoración que determine si la hermana tiene derecho a concurrir en la herencia con una prelación distinta a la establecida en la ley local, así como reconocer legalmente su calidad de copropietaria de los bienes en disputa.

La resolución obliga a los impartidores de justicia a considerar a la familia como “una realidad social diversa” y a ponderar pruebas específicas antes de adjudicar un patrimonio, entre las que destacan: nivel de convivencia y el apoyo mutuo prolongado entre los involucrados, existencia de regímenes de copropiedad sobre bienes del causante, asunción comprobable de roles de cuidado hacia el familiar fallecido.

Con información de cronista.com