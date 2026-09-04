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4 septiembre, 2026
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Se acerca Aguascalientes a los 100 casos de dengue

Redacción 

Aguascalientes, Ags.- El titular del Instituto de los Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), Rubén Galaviz Tristán, informó que la entidad se aproxima a los 100 casos de dengue, con una concentración importante de contagios en la colonia España.

El funcionario llamó a la población a reforzar las acciones de descacharrización y revisar jardines, traspatios y azoteas, principalmente ante las recientes lluvias, ya que cualquier acumulación de agua puede convertirse en un sitio de reproducción del mosquito transmisor.

Galaviz Tristán señaló que la mayoría de los casos corresponden a mujeres y se concentran principalmente entre los 17 y 27 años de edad.

Ante síntomas como fiebre sin una causa determinada, recomendó acudir a valoración médica y evitar la automedicación. Advirtió especialmente sobre el uso de aspirina y antiinflamatorios no esteroideos durante un cuadro febril, debido al riesgo de afectar la coagulación.