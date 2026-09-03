¿Se acerca el primer nieto para Luis Miguel?: Michelle Salas habla sobre su salud y sus planes familiares

Redacción

Ciudad de Durante su paso por la ciudad de Monterrey para la apertura de una firma de joyería, la modelo Michelle Salas desmintió las versiones respecto a un delicado estado de salud de su padre, Luis Miguel. La influencer aseveró que el intérprete se encuentra descansando y alistándose para sus futuros compromisos, declaración que contrasta con los reportes sobre una supuesta intervención quirúrgica del corazón a la que el artista se habría sometido a mediados de año en Nueva York.

En el mismo espacio, la primogénita del cantante dejó entrever que contempla convertirse en madre a corto plazo tras ser cuestionada sobre si planea ampliar su núcleo familiar. De concretarse el proyecto personal de la modelo de 37 años, quien contrajo matrimonio con el empresario Danilo Díaz Granados en octubre de 2023, el intérprete se convertiría en abuelo por primera ocasión.

La reaparición de Salas se da tras meses de especulaciones alimentadas por la emisión de una campaña publicitaria que el cantante grabó en la Ciudad de México y la disparidad de versiones en su entorno, donde algunos allegados señalan un posible regreso a los escenarios y otros sostienen que se mantendrá en un retiro temporal de dos años.