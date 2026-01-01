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20 agosto, 2026
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Se aplica ya la Escuela para padres en el Municipio Aguascalientes 

Redacción 

Aguascalientes, Ags.- El Municipio capital ofrece “Escuela para Padres” en el fraccionamiento Solidaridad y en la colonia San Pablo, como parte final del programa “Reintegra”, indicó Moisés de Luna Martínez, director de Justicia Cívica municipal.

En entrevista explicó que a raíz de que los padres no saben que hacer con los menores, surgió este modelo, que inició el miércoles 12 de agosto, el cual cuenta con 7 módulos, y una participación de 100 padres de familia del programa “Reintegra”.

A su vez agregó que este programa tiene una duración de tres meses y sesiones cada 15 días.

De Luna detalló que la escuela también tiene el apoyo de psicólogos y pedagogos, para qué en caso de contar con un padre emocionalmente mal, se canaliza directamente al Instituto de Salud Mental de Aguascalientes.

Más adelante dio a conocer que el 90% de los participantes forman parte del programa “Reintegra” y el otro 10% son padres de menores infractores, siendo gran parte de las asistentes, madres.

Al concluir señaló que se espera tener el apoyo de parte de ambos padres, dado que  también se busca, la mejora en el análisis de las relaciones intrafamiliares, para así conocer el apoyo que se tenga que brindar.