Se cae fichaje de Erik Lira al Mónaco

Redacción

Ciudad de México.- Lo que parecía un hecho para el futbol mexicano dio un giro dramático en las últimas horas del periodo de transferencias en el Viejo Continente. La llegada del mediocampista de Cruz Azul, Erik Lira, al As Mónaco de la Ligue 1 de Francia se colapsó de manera definitiva debido a una reacción en cadena fallida en el mercado internacional.

Con los términos contractuales acordados y los exámenes médicos presentados con éxito desde la Ciudad de México, el futbolista de 26 años únicamente aguardaba para viajar a Europa este martes 1 de septiembre.

Sin embargo, un inconveniente ajeno a su negociación frenó por completo su incorporación al conjunto del Principado.

La clave para la llegada de Lira dependía de la salida del delantero estadounidense Folarin Balogun hacia el Everton de la Premier League de Inglaterra, operación tasada en cerca de 45 millones de euros. Dicha venta era indispensable para que el Mónaco liberara una plaza de jugador extracomunitario, cupo que finalmente continuará ocupado por el atacante norteamericano.

Tras frustrarse el salto al balompié europeo, Lira continuará bajo las órdenes del técnico interino Joel Huiqui en Cruz Azul. El mediocampista reportará de inmediato a los entrenamientos en La Noria para integrarse a la plantilla que se medirá este domingo 6 de septiembre a Santos Laguna, en duelo correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Con información de El Informador.