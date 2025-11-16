18 C
Aguascalientes
16 noviembre, 2025
Tendencias

Se definen semifinales en Liga MX Femenil

Este domingo se disputarán los encuentros de vuelta de semifinales en el certamen de la Liga MX Femenil, donde prevalecen las expectativas para tener una final inédita en el Torneo de Apertura 2025.

Por un lado está Cruz Azul que actúa por primera vez en una semifinal del certamen y en su primer choque de ida igualó con Amazonas de la UANL. Por su parte, América venció 2-0 a domicilio a Chivas de Guadalajara.

En caso de que la Máquina Femenil consiga imponerse de visita a las Amazonas se tendría una final inédita, pues tanto Àgulas como Chivas ya han actuado en el duelo final.

Con información de ESPN.