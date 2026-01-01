Se “guardan” costo de la renta e instalación de pantallas para transmitir juegos del Mundial

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Enrique de la Torre, secretario de Comunicación Social del gobierno panista, destacó la colocación de dos pantallas gigantes en esta ciudad para que la población pueda ver partidos del Mundial de Futbol 2026; aunque dijo que será hasta el cierre del torneo cuando se revelen los gastos erogados.

“Vamos a tener dos sedes: una aquí en la Plaza de la Patria y otra en la Isla San Marcos. Destacar que no todas las ciudades tendrán esta oportunidad. En la plaza hemos preparado varias actividades, algunas serán sorpresa y donde todas las familias de Aguascalientes lo podrán disfrutar de manera gratuita; allá en la Isla San Marcos será de aspecto un poco más comercial. Va a ser algo inolvidable para una ciudad donde se vive en paz”, declaró el vocero en entrevista colectiva.

– ¿Cuánto va a costar?

– No hay todavía un costo y esto lo vamos a definir al final, pues depende de factores como si México pasa al quinto partido pues Televisa, quien tiene los derechos de transmisión, los va a cobrando a destajo y tenemos que ser prudentes. Al final, tendremos cuentas claras como siempre lo hemos manejado.

De la Torre precisó que se transmitirán los partidos de interés para el público de Aguascalientes, como los de la selección nacional, además de algunos de las últimas instancias y la propia final. “Esperamos transmitir 50 partidos”, agregó.

La inauguración del Mundial de Futbol 2026 está prevista a las 11:00 horas de este jueves, con partido inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica, a partir de las 13:00 horas.

Aguascalientes pudo ser sede mundialista

Durante agosto del año pasado, la gobernadora panista Teresa Jiménez había ventilado públicamente la posibilidad de que Aguascalientes fungiera como subsede de alguna selección foránea para el torneo o hasta celebrar un partido en el Estadio Victoria. Algo que no se concretó.

Al respecto, el vocero oficial aclaró que la decisión final de ese punto correspondió a instancias como la FIFA o la Federación Mexicana de Futbol: “Son quienes se encargan de ver la evaluación. Aguascalientes reunìa todos los requisitos, nosotros nos mostramos con apertura. Aquí tenemos infraestructura, tenemos estadio. Si no, no tengan duda de haber sido sede mundialista. Nos quedamos con esa posibilidad”.

La selección mexicana no juega en Aguascalientes desde hace 22 años, lo que de la Torre no descartó pueda repetirse a corto plazo; “se han traído eventos de calidad a Aguascalientes y porqué no pensarlo para después del Mundial. No hay que descartarlo”.

– ¿Tu pronóstico para el juego inaugural?

– Gana México 2-0.