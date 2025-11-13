Se mantiene Aguascalientes libre de gripe aviar 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En nuestro estadol sector avícola reporta total normalidad y ausencia de casos de influenza aviar, a pesar de la situación que atraviesan varios países europeos por el incremento de esta enfermedad en aves.

Marco Antonio Luévano, representante de la Asociación de Avicultores del estado, explicó que la industria local opera bajo protocolos de bioseguridad permanentes y rigurosos, lo que ha permitido evitar la presencia reciente del virus en la entidad.

El dirigente señaló además que no existe motivo para incrementos en el precio del pollo o del huevo derivados de rumores o temores infundados. Los costos actuales al mayoreo rondan los 39 pesos por kilo de pollo y 40 pesos por kilo de huevo, cifras que se mantienen estables.

Con estas condiciones, afirmó, el abasto y el consumo de productos avícolas en la entidad continúan siendo completamente seguros.