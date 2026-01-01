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Aguascalientes
31 agosto, 2026
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Se mantienen pronósticos de lluvia éste lunes para Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Permanece el pronóstico de chubascos con lluvias puntuales fuertes para Aguascalientes durante el transcurso de éste lunes, de acuerdo al informe  del Servicio Meteorológico Nacional.

Lo anterior, debido a la presencia de canales de baja presión dentro del interior del país, así como la propia onda tropical número 34 que ocasionará lluvias en la mayoría de los estados a nivel nacional.

Asimismo, para nuestra entidad se esperan rachas de viento de al menos 50 kilómetros por hora en algunas zonas, además de la onda de calor que mantendrá temperaturas por arriba de los 30 grados.