Se pasa el alto taxista y provoca choque en Villas de las Lomas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Durante la mañana, policías viales atendieron un hecho de tránsito tipo ángulo registrado en el cruce de la Avenida Cultura Otomí y la calle Lomas del Cardenal, en el fraccionamiento Villas de las Lomas.

El percance ocurrió alrededor de las 07:50 horas, cuando un vehículo de alquiler, sedán Nissan, modelo 2024, conducido por Bryan, circulaba sobre la Avenida Cultura Otomí de oriente a poniente, por el carril izquierdo.

Al arribar al cruce con la calle Lomas del Cardenal, el conductor no respetó el señalamiento restrictivo de alto, por lo que continuó su marcha e impactó con la parte frontal de su unidad la parte lateral derecha de un sedán Nissan, modelo 1995, en color rojo y con placas del estado de Zacatecas, conducido por Pedro, quien transitaba sobre la calle Lomas del Cardenal de sur a norte, por el carril derecho.

A consecuencia del impacto no se registraron personas lesionadas, por lo que ambos conductores permanecieron en el lugar para la intervención de los elementos de la Policía Vial, quienes realizaron las diligencias y el peritaje correspondientes.