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18 agosto, 2026
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Se reafirma Moni Becerra cómo la más competitiva en el PAN camino a la alcaldía de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Las distintas mediciones publicadas durante 2026 confirman que Moni Becerra se mantiene como el perfil con mayores posibilidades de encabezar la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia Municipal de Aguascalientes.

En marzo, CRIPESO la colocó en primer lugar entre los aspirantes panistas, con 24.84 por ciento de las preferencias. En julio, la misma casa encuestadora volvió a ubicarla a la cabeza.

Estos resultados muestran que Moni cuenta con una base sólida de respaldo ciudadano y permanece como líder en la carrera rumbo a 2027. Su posicionamiento se sustenta en una trayectoria de trabajo, cercanía social y resultados, además de una militancia panista de tres décadas.

Como diputada federal por el Distrito 2, Moni Becerra ha mantenido contacto permanente con colonias, comunidades y sectores productivos, escuchando directamente las necesidades de las familias y gestionando soluciones. Esta presencia territorial representa una de sus principales fortalezas frente al proceso de selección que llevará a cabo Acción Nacional.

El método anunciado por el PAN para seleccionar sus candidaturas rumbo a 2027 considerará factores como la competitividad electoral, las encuestas, el respaldo ciudadano y la capacidad de generar unidad. En ese escenario, Moni Becerra reúne condiciones importantes: experiencia legislativa, conocimiento de la administración pública, estructura territorial y cercanía con la ciudadanía.

Además de sus buenos resultados en diferentes mediciones, su perfil representa una opción con capacidad para unir al panismo y responder a las expectativas de una sociedad que demanda gobiernos honestos, sensibles y eficientes.

Con trabajo constante, sensibilidad social y una trayectoria construida desde las colonias y comunidades, Moni Becerra continúa avanzando como una mujer que escucha, trabaja y resuelve.