Se registra accidente entre un automóvil y una camioneta en Vilas de Cobano

Aguascalientes
12 noviembre, 2025
Redacción

Aguascalientes, Ags.-Los hechos ocurrieron la tarde del martes alrededor de las 18:45 horas sobre la calle Tamarindo, casi en su cruce con calle Lago Azul, en el fraccionamiento Villas del Cobano, cuando una camioneta tipo Pick Up, marca Dodge, en color blanco con placas de Aguascalientes, conducida por Nelba de 49 años de edad, transitaba de norte a sur por el carril central.

De acuerdo con el reporte, la conductora perdió el control de la dirección hacia la derecha, impactando con el ángulo delantero de su vehículo contra el ángulo posterior izquierdo de una vagoneta Ford Explorer, color negro, la cual se encontraba estacionada en la misma orientación sobre el carril derecho.

Al lugar acudieron oficiales de la Policía Vial, quienes tomaron conocimiento del percance y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades. No se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario el apoyo de servicios médicos.