Se registra atropello en boulevard Guadalupano

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Policías viales atendieron un hecho de tránsito tipo atropellamiento registrado sobre el Boulevard Guadalupano, en su cruce con la calle Monte de las Cruces, en el fraccionamiento Las Cumbres, donde una mujer resultó lesionada.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:20 horas, cuando un sedán Nissan, modelo 2017, en color rojo y con placas de circulación del estado de Aguascalientes, conducido por Adán de 38 años de edad, transitaba sobre el Boulevard Guadalupano de oriente a poniente, por el carril central.

Al arribar a la altura de la calle Monte de las Cruces, mientras circulaba por una curva cerrada hacia la izquierda, el conductor impactó con la parte frontal de su vehículo a una mujer que intentaba cruzar la avenida de poniente a oriente.

La persona afectada fue identificada como Arcelia de 69 años de edad, quien recibió atención prehospitalaria por parte de paramédicos de Protección Civil que acudieron al lugar.

Posteriormente, la mujer fue trasladada en código verde al HGZ No. 2 del IMSS para recibir atención médica especializada. Los elementos de la Policía Vial se hicieron cargo de las diligencias legales correspondientes.