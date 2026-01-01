Se registra choque en Paseo de la Cruz

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Policías viales atendieron un hecho de tránsito tipo ángulo, registrado durante la madrugada en el cruce de la Avenida Paseo de la Cruz y la calle Doctor Jesús Díaz de León, en el Barrio del Encino.

El percance ocurrió alrededor de las 02:10 horas, cuando un sedán Renault, modelo 2024, en color rojo y con placas de circulación del estado de Aguascalientes, conducido por Eduardo de 54 años de edad, circulaba sobre la Avenida Paseo de la Cruz de oriente a poniente, por el carril izquierdo.

Al llegar al cruce con la calle Doctor Jesús Díaz de León, el conductor manifestó contar con luz verde del semáforo en funcionamiento, por lo que realizó una maniobra de vuelta a la izquierda. En ese momento, el vehículo fue impactado en su parte lateral media derecha por la parte frontal de un sedán Chevrolet, modelo 2001, en color gris y con placas del Distrito Federal, conducido por Juan de 60 años de edad, quien transitaba sobre la misma avenida pero de poniente a oriente, por el carril izquierdo, y también declaró tener luz verde en el semáforo.

Como consecuencia de la colisión, ambos vehículos resultaron con daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas de gravedad.

Al sitio acudieron servicios médicos para realizar la valoración correspondiente, determinando que no era necesario el traslado de ninguna persona a un hospital.

Finalmente, los automóviles fueron retirados mediante el servicio de grúa y llevados a la pensión para continuar con las diligencias legales correspondientes.