Se registra choque-volcadura en Balcones de Ojocaliente

Redacción

Aguascalientes Ags.-A media noche se registró un accidente tipo choque contra objeto fijo sobre Avenida Siglo XXI, en su cruce con calle Balcones del Beso, en el fraccionamiento Balcones de Ojocaliente.

De acuerdo con el reporte de los hechos, una vagoneta Chevrolet Silverado, modelo 1997, con placas del estado de Aguascalientes, conducida por Oscar de 56 años, circulaba de norte a sur por Avenida Siglo XXI, en el carril central.

A la altura de la calle Balcones del Beso, en el fraccionamiento Balcones de Ojocaliente, el conductor perdió el control hacia su derecha, subiéndose al camellón lateral, impactando de frente contra un árbol, derribándolo. Posteriormente, continuó su marcha de manera transversal al eje vial, para después volcar sobre su costado izquierdo.

El conductor resultó lesionado, por lo que paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar y lo trasladaron en código verde al HGZ 2 del IMSS para recibir atención médica especializada.

Finalmente, policías Viales realizaron las diligencias correspondientes y restablecieron la circulación.