Se registra violento asalto en la Subdelegación del IMSS Sur en Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags.- Momentos de pánico, vivieron empleados y derechohabientes de la Subdelegación del IMSS sur, luego de que un trío de hampones irrumpiera en las instalaciones para perpetrar un rápido y violento asalto, logrando escapar con un botín consistente en varios teléfonos celulares.

Los hechos se registraron al filo de las 10 de la mañana de este jueves, en el edificio ubicado sobre la calle República de Ecuador, en la colonia Obraje, provocando una intensa movilización de los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con los primeros reportes, tres sujetos ingresaron de manera sorpresiva al inmueble. Utilizando amenazas, los delincuentes amagaron al personal de las oficinas para despojar de sus herramientas de comunicación a las secretarias que se encontraban en sus puestos de trabajo. No conformes con ello, también asaltaron a los derechohabientes que esperaban ser atendidos en esos momentos.

Tras obtener el botín, los sospechosos salieron corriendo del lugar y se dieron a la fuga, perdiéndose entre las calles aledañas antes de que se pudiera dar el reporte a las autoridades.

Minutos después del atraco, el lugar se vio rodeado por un fuerte contingente de seguridad con el arribo inmediato de la Policía Municipal, la Policía Estatal y la Policía Ministerial.

Los elementos policiacos implementaron un operativo de rastreo por la zona de la colonia Obraje y puntos cercanos para intentar dar con el paradero de los responsables.

Asimismo, los agentes ministeriales iniciaron con el levantamiento de declaraciones de los testigos y la revisión de las cámaras de vigilancia para lograr la pronta identificación de los asaltantes.

Cabe destacar que, a pesar del fuerte susto, no se reportaron personas lesionadas, quedando todo en crisis nerviosas entre los afectados por el amargo momento propiciado por la delincuencia.